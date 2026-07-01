DAX 24.787 -0,5%ESt50 6.233 -0,8%MSCI World 4.839 -0,3%Top 10 Crypto 8,2445 -1,2%Nas 25.882 -1,5%Bitcoin 55.178 -1,0%Euro 1,1427 -0,2%Öl 85,79 +1,9%Gold 3.991 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 PayPal A14R7U Apple 865985 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Übernahme-Krimi: PayPal-Vorstand bremst Stripe aus -- Telekom, Micron, Hims & Hers, Novo Nordisk, Rheinmetall, Infineon, SpaceX im Fokus
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Hims & Hers-Aktie mit Kursrutsch: Short-Report nährt wohl neue GLP-1-Sorgen - Auch Novo Nordisk-Aktie schwächer Hims & Hers-Aktie mit Kursrutsch: Short-Report nährt wohl neue GLP-1-Sorgen - Auch Novo Nordisk-Aktie schwächer
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ING Group Aktie

Kaufen
Verkaufen
ING Group Aktien-Sparplan
28,29 EUR -0,45 EUR -1,57 %
STU
28,27 EUR -0,47 EUR -1,62 %
GVIE
finanzen.net zero
ING Group jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 81,99 Mrd. EUR

KGV 11,35 Div. Rendite 4,52%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ANV3

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011821202

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol INGVF

JP Morgan Chase & Co.

ING Group Overweight

12:31 Uhr
ING Group Overweight
Aktie in diesem Artikel
ING Group
28,29 EUR -0,45 EUR -1,57%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ING vor der Berichtssaison der niederländischen Banken von 28,90 auf 31,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Sie habe ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben, was in erster Linie auf wohl höhere Nettozinserträge im Zuge der restriktiveren Geldpolitik im Euroraum zurückzuführen sei, schrieb Delphine Lee in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Expertin verwies auch auf die nach wie vor starke Dynamik im Provisionsgeschäft. Die Aussichten für das zweite Quartal sähen zudem hinsichtlich der Erträge etwas besser aus als am Markt erwartet, und auch die Kostenkontrolle sei gut./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Overweight

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
31,30 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
28,27 €		 Abst. Kursziel*:
10,70%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
28,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,66%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,70 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ING Group

12:31 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.07.26 ING Group Buy UBS AG
09.07.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
27.05.26 ING Group Hold Jefferies & Company Inc.
18.05.26 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu ING Group

finanzen.net Investmentbeispiel EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Titel ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net Erste Schätzungen: ING Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ING Group von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier ING Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in ING Group von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Finanzen strukturieren: Wie das 6-Kontenmodell funktioniert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ING Group-Investment von vor 5 Jahren verdient
Dow Jones Aktie steigt: ING verkauft Aktien der TMBThanachart Bank im Millionenwert
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert ING Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in ING Group von vor 3 Jahren abgeworfen
Benzinga If You Invested $1000 In ING Group Stock 5 Years Ago, You Would Have This Much Today
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in ING Group Stock?
Zacks Is the Options Market Predicting a Spike in ING Group Stock?
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why ING Groep (ING) is a Great Choice
Benzinga Price Over Earnings Overview: ING Groep
Benzinga A Look Into ING Groep Inc&#39;s Price Over Earnings
Zacks ING Groep (ING) is a Great Momentum Stock: Should You Buy?
Benzinga Peering Into ING Groep NV&#39;s Recent Short Interest
RSS Feed
ING Group zu myNews hinzufügen