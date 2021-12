NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ING auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit der Wahrscheinlichkeit weiterer Aktienrückkäufe in der Bankenlandschaft, die inzwischen ein gängiges Mittel seien. Alle Banken hätten das Potenzial, laufende Aktienrückkäufe schneller zu beenden als geplant. Bei der ING deute sich an, dass die niederländische Bank schnell den Rückkauf beende, um bereits zur Schlussbilanz für 2021 eine Aktualisierung ihrer Kapitalpläne vorlegen zu können./tav/mis