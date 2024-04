RBC Capital Markets

ING Group Sector Perform

20:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ING von 15,50 auf 16,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analystin Anke Reingen aktualisierte vor der Berichtssaison zum ersten Quartal in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell für die niederländische Großbank. Ihr zufolge wird der Kapitalmarkttag im Juni im Mittelpunkt stehen, denn dann dürfte die ING mehr über längerfristige Renditen sowie über Ausschüttungen an die Aktionäre mitteilen sowie über Pläne, die operative Effizienz zu verbessern./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2024 / 11:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2024 / 11:32 / EDT

