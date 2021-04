MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Eckdaten zum ersten Quartal und einem angehobenen Ausblick auf "Add" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analyst Peter Rothenaicher sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von "exzellenten Auftragseingängen" deutlich über den Erwartungen, aber auch von einer starken Gewinnqualität. Dies zeige, dass Jungheinrich in einer hervorragenden Position sei, um von der boomenden Nachfrage nach Flurförderzeugen und Lagerautomatisierung zu profitieren./tih/he