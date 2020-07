MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 15,00 auf 17,50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. Trotz der sehr soliden Geschäftszahlen für das erste Quartal werde der Gabelstapler-Hersteller im Gesamtjahr wohl deutliche Rückgänge bei Umsatz und Profitabilität erleiden, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Rothenaicher hob aber die solide Bilanz des Unternehmens hervor, so dass Jungheinrich nach Ende der Virus-Krise gut dastehen dürfte./la