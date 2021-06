Aktie in diesem Artikel Kering 742,70 EUR

Kaufen Verkaufen

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Kering vor Zahlen von 820 auf 850 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Aurelie Husson-Dumoutier stockte ihre Schätzungen in einer Studie vom Dienstag auf. Trotz des Kursanstieg seien die Papiere des Luxuskonzerns günstiger als die der Konkurrenz und daher ihr Favorit. Sie rechnet mit einer anziehenden Dynamik./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.