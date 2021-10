Aktie in diesem Artikel Kering 620,50 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Kering von 793 auf 665 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Im unsichereren Umfeld gehe es wieder mehr um Fundamentaldaten, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Luxusgüterbranche. Zudem gehe es um das aktuelle Geschäft bei Sorgen um nachlassende Dynamik in China./ag/la