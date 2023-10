UBS AG

Kering Neutral

25.10.23

Aktie in diesem Artikel Kering 383,05 EUR -2,65 EUR -0,69% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Kering nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 432 Euro belassen. Die Umsätze seien in allen Geschäftsbereichen gesunken und insgesamt sei die Konsenserwartung verfehlt worden, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer ersten Reaktion am Dienstag. Dies dürfte in dem sich wirtschaftlich abschwächenden Umfeld aber nicht überraschen. Zudem sei der Luxusgüterhersteller inmitten einer strategischen Neuaufstellung. Positiv hob sie die Geschäftsentwicklung der Marke Gucci hervor, die besser als von ihr und dem Konsens erwartet verlaufen sei./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2023 / 16:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2023 / 16:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com