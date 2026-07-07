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Symbol KNBHF

JP Morgan Chase & Co.

Knorr-Bremse Neutral

13:36 Uhr
Knorr-Bremse Neutral
Aktie in diesem Artikel
Knorr-Bremse
101,90 EUR 0,40 EUR 0,39%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Knorr-Bremse mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Neutral" belassen. Die Aussichten für die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Investitionsgüterunternehmen seien überwiegend positiv, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seinem Branchenausblick. Die Firmen sollten von einer guten Kostenkontrolle, den immer noch starken Endmärkten für Künstliche Intelligenz (KI) sowie dem generellen Elektrifizierungstrend profitiert haben. Einige könnten zudem US-Zölle zurückerstattet bekommen. Wegen des positiven Überraschungspotenzials spricht Buller eine taktische Präferenz für Siemens und Siemens Energy aus. Bei Knorr-Bremse sollten die neuen Mittelfrist-Ziele die Konsensschätzungen stützen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jann Averwerser/Knorr Bremse AG

Zusammenfassung: Knorr-Bremse Neutral

Unternehmen:
Knorr-Bremse		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
108,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
101,70 €		 Abst. Kursziel*:
6,19%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
101,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,99%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
114,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Knorr-Bremse

13:36 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Knorr-Bremse Buy UBS AG
07.07.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
29.06.26 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.06.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
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EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Marc Llistosella, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Dr. Nicolas Lange, buy
EQS Group EQS-DD: Knorr-Bremse Aktiengesellschaft: Bernd Spies, buy
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