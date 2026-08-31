LOréal Aktie
Marktkap. 206,39 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
AI Analyse
LOréal Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" belassen. Europas Konsumgüterbranche sei dem Gesamtmarkt trotz positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklungen 2026 hinterhergelaufen, schrieb Celine Pannuti am Montag. Die Anleger hätten sich auf höhere Dynamik anderswo konzentriert. Pannutti sieht nun attraktive Bewertungschancen in den wachstumsstärkeren Kandidaten der Branche. Im Bereich Haushalts- und Körperpflege setzt sie vor allem auf Unilever und unter den Zutatenlieferanten auf Givaudan./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2026 / 22:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Neutral
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
385,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
382,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
416,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|10:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|10.08.26
|LOréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|LOréal Buy
|UBS AG
|29.07.26
|LOréal Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|LOréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11.08.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|LOréal Hold
|Jefferies & Company Inc.