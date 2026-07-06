LOréal Aktie
Marktkap. 203,09 Mrd. EURKGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN 853888
ISIN FR0000120321
Symbol LRLCF
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des "Stimulus-Plans" für das Kosmetikgeschäft zeigten sich zunehmend im Umsatzwachstum und stärkten sein Vertrauen in das beeindruckende Geschäftsmodell, schrieb James Edwardes Jones in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Fähigkeit des Unternehmens, trotz Zukäufen im Gegensatz zur Branche eine Kapitalrendite von über 20 Prozent aufrechtzuerhalten, gebe ihm die Gewissheit, dass die Investoren ihre natürliche Skepsis zurückstellen sollten, falls das Unternehmen tatsächlich versuchen sollte, Galderma zu übernehmen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 18:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LOréal Outperform
|Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
450,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
388,60 €
|Abst. Kursziel*:
15,80%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
390,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
|
Analyst Name:
James Edwardes Jones
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
404,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
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|24.06.26
|LOréal Underperform
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|23.06.26
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|LOréal Outperform
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|24.04.26
|LOréal Outperform
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|LOréal Kaufen
|DZ BANK
|24.06.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|LOréal Sell
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|04.05.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|LOréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|LOréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.06.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research
|25.05.26
|LOréal Market-Perform
|Bernstein Research