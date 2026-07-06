DAX 25.654 -0,6%ESt50 6.363 -0,6%MSCI World 4.864 +0,0%Top 10 Crypto 8,3380 +0,5%Nas 26.121 +1,1%Bitcoin 55.685 -0,5%Euro 1,1441 +0,0%Öl 72,61 +0,8%Gold 4.166 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Bayer BAY001 SAP 716460 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Aktien unter Druck: DAX leichter -- TKMS erhält NATO-Rekordauftrag -- Samsung vermeldet Rekordgewinn -- Sandisk, Micron, Microsoft, Telekom, Siemens Energy, Vertex, Rivian, LG, AMD, SpaceX im Fokus
Top News
Rekordjagd pausiert: DAX im Rückwärtsgang - KI-Stresstest belastet Rekordjagd pausiert: DAX im Rückwärtsgang - KI-Stresstest belastet
Micron unter Druck: Warum die Aktie seit dem Rekordhoch mehr als 20 Prozent korrigiert hat Micron unter Druck: Warum die Aktie seit dem Rekordhoch mehr als 20 Prozent korrigiert hat
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

LOréal Aktie

Kaufen
Verkaufen
LOréal Aktien-Sparplan
390,80 EUR +12,30 EUR +3,25 %
STU
360,38 CHF +12,80 CHF +3,68 %
BRX
finanzen.net zero
LOréal jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 203,09 Mrd. EUR

KGV 31,93 Div. Rendite 1,96%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 853888

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120321

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol LRLCF

RBC Capital Markets

LOréal Outperform

14:11 Uhr
LOréal Outperform
Aktie in diesem Artikel
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
390,80 EUR 12,30 EUR 3,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal von 430 auf 450 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des "Stimulus-Plans" für das Kosmetikgeschäft zeigten sich zunehmend im Umsatzwachstum und stärkten sein Vertrauen in das beeindruckende Geschäftsmodell, schrieb James Edwardes Jones in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Die Fähigkeit des Unternehmens, trotz Zukäufen im Gegensatz zur Branche eine Kapitalrendite von über 20 Prozent aufrechtzuerhalten, gebe ihm die Gewissheit, dass die Investoren ihre natürliche Skepsis zurückstellen sollten, falls das Unternehmen tatsächlich versuchen sollte, Galderma zu übernehmen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 18:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: LOréal Outperform

Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
450,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
388,60 €		 Abst. Kursziel*:
15,80%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
390,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
Analyst Name:
James Edwardes Jones 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
404,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

14:11 LOréal Outperform RBC Capital Markets
03.07.26 LOréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
24.06.26 LOréal Market-Perform Bernstein Research
24.06.26 LOréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.06.26 LOréal Sell Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)

finanzen.net Lukrativer LOréal-Einstieg? EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Papier LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Juni 2026: Experten empfehlen LOréal-Aktie mehrheitlich zum Verkauf
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank senkt L'Oreal auf 'Sell' und Ziel auf 340 Euro
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LOréal von vor 3 Jahren angefallen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in LOréal von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert LOréal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein LOréal-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel LOréal-Aktie: So viel hätte eine Investition in LOréal von vor 5 Jahren abgeworfen
finanzen.net LOréal-Aktie: Was Analysten von LOréal erwarten
RSS Feed
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) zu myNews hinzufügen