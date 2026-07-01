Goldman Sachs Group Inc.

Lufthansa Sell

12:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,60 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding IAG und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Vor allem für IAG ist er optimistisch, und dabei seien die Papiere niedriger bewertet als die Lufthansa. Auch hier steigen seine operativen Gewinnschätzungen, bleiben allerdings unter dem Konsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST

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