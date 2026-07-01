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Symbol DLAKF

Goldman Sachs Group Inc.

Lufthansa Sell

12:16 Uhr
Lufthansa Sell
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,60 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding IAG und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Vor allem für IAG ist er optimistisch, und dabei seien die Papiere niedriger bewertet als die Lufthansa. Auch hier steigen seine operativen Gewinnschätzungen, bleiben allerdings unter dem Konsens./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Sell

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
8,90 €		 Abst. Kursziel*:
-15,75%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
8,97 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-16,43%
Analyst Name:
Patrick Creuset 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,68 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

12:16 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.07.26 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10.07.26 Lufthansa Halten DZ BANK
08.07.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
07.07.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
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