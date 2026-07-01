Lufthansa Aktie
Marktkap. 11,43 Mrd. EURKGV 7,52 Div. Rendite 3,93%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lufthansa von 6,60 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding IAG und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Vor allem für IAG ist er optimistisch, und dabei seien die Papiere niedriger bewertet als die Lufthansa. Auch hier steigen seine operativen Gewinnschätzungen, bleiben allerdings unter dem Konsens./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Sell
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
8,90 €
|Abst. Kursziel*:
-15,75%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
8,97 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-16,43%
|
Analyst Name:
Patrick Creuset
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,68 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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