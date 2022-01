ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach Geschäftszahlen von 855 auf 879 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem überraschend guten Abschneiden im vergangenen Jahr habe sich der französische Luxuskonzern an die Spitze der Branche gesetzt, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Beschleunigung des Umsatzes von Quartal zu Quartal belege die hohe Nachfrage./bek/ajx