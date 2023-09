Deutsche Bank AG

10:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für LVMH von 835 auf 815 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Matt Garland blickt in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie eher skeptisch auf die Geschäftsentwicklung der Luxusgüterkonzerne im zweiten Halbjahr. Der chinesische Konsum sei sehr wichtig für die Unternehmen - und hier rechnet der Experte mit einer Verlangsamung. Konjunkturmaßnahmen der chinesischen Regierung dürften wohl - wenn überhaupt - erst 2024 so richtig Wirkung entfalten./mis/zb

