LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
Marktkap. 227,88 Mrd. EURKGV 29,51 Div. Rendite 2,02%
WKN 853292
ISIN FR0000121014
Symbol LVMHF
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LVMH nach Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 510 Euro belassen. Der Umsatz des französischen Luxuskonzerns im zweiten Quartal habe der Markterwartung entsprochen, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis im ersten Halbjahr hingegen habe positiv überrascht. Den Ausblick bezeichnete der Experte als "moderat konstruktiv"./rob/la/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 17:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
510,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
460,20 €
|Abst. Kursziel*:
10,82%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
457,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,57%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
566,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:06
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|08:01
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|30.06.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|29.01.15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Underperform
|Credit Suisse Group
|26.02.14
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Credit Suisse Group
|04.08.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton verkaufen
|Hamburger Sparkasse AG (Haspa)
|28.07.09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton reduzieren
|Independent Research GmbH
|11:31
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.06.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.