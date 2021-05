NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 625 auf 703 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Luxusgüterkonzern sei mit überraschend starken Zahlen in das laufende Jahr gestartet, schrieb Analyst Luca Solca in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei durchaus möglich, dass sich das Geschäft im Laufe des Jahres weiter beschleunigen wird./mf/tih