12:21 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 948 auf 932 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Carole Madjo kürzte nach dem ersten Halbjahr der Franzosen ihre Umsatz- und Gewinnschätzungen für 2023. Sie verwies dazu in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf höhere Investitionen in die Marken des Luxuskonzerns./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 04:10 / GMT

