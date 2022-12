FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für MTU auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 230 Euro belassen. Analyst Holger Schmidt erklärte die Aktien des Triebwerkherstellers zu seinen Favoriten für das nächste Jahr. Einhergehend mit einer Erholung des weltweiten Flugverkehrs erwarte er 2023 infolge der guten Marktposition von MTU insbesondere in der Instandhaltung eine starke Entwicklung mit prozentual zweistelligen Wachstumsraten bei Umsatz und operativem Ergebnis, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/gl