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Barclays Capital

MTU Aero Engines Equal Weight

09:31 Uhr
MTU Aero Engines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
MTU Aero Engines AG
302,90 EUR 6,00 EUR 2,02%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Es sei die Konjunktur, nicht der Ölpreis, die über die Zyklen im Luftfahrtgeschäft entscheide, schrieb Milene Kerner in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Historisch betrachtet, wachse die Luftfahrtbranche mit dem Eineinhalbfachen des weltweiten Bruttoinlandprodukts. Der Ölpreis allein sei nur selten der vorrangige Einflussfaktor gewesen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MTU Aero Engines

Zusammenfassung: MTU Aero Engines Equal Weight

Unternehmen:
MTU Aero Engines AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
430,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
298,70 €		 Abst. Kursziel*:
43,96%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
302,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
41,96%
Analyst Name:
Milene Kerner 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
422,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu MTU Aero Engines AG

09:31 MTU Aero Engines Equal Weight Barclays Capital
24.03.26 MTU Aero Engines Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.03.26 MTU Aero Engines Sector Perform RBC Capital Markets
09.03.26 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
06.03.26 MTU Aero Engines Buy Jefferies & Company Inc.
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