ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für National Grid nach einer Online-Analystenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 960 Pence belassen. Der britische Versorger befinde sich in einem herausfordernden Verhandlungsprozess mit der staatlichen britischen Regulierungsbehörde für die Strom- und Erdgasmärkte (Ofgem) über die weitere Preisentwicklung, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ajx