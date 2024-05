RBC Capital Markets

National Grid Outperform

17:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für National Grid angesichts einer Kapitalerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1250 Pence belassen. Analyst Alexander Wheeler glaubt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, dass das Volumen der Transaktion mit 7 Milliarden Pfund fast doppelt so groß sei wie der von ihm vermutete Konsens, den er auf 3 bis 4 Milliarden schätze. Die Maßnahme komme auch früher als zuvor kommuniziert, denn letzter Stand sei gewesen, dass zunächst der neue Regulierungsrahmen abgewartet werde./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.05.2024 / 03:14 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.05.2024 / 03:14 / EDT

