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Symbol NSRGF

JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:21 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In einem Gespräch mit Konzernchef Philipp Navratil sei es um Veränderungen gegangen, mit denen der Lebensmittelhersteller in schon wachstumsstarken und für den Umsatz wichtigen Bereichen noch stärker zulegen wolle, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien nötige Veränderungen in der Unternehmenskultur im Kampf um sinkende Marktanteile und jüngere Kunden gewesen. Nestle erwarte zudem keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 22:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
77,76 CHF		 Abst. Kursziel*:
15,74%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,98 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
85,67 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

08:21 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.05.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
22.05.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
27.04.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
24.04.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
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