JP Morgan Chase & Co.

Nestlé Neutral

08:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In einem Gespräch mit Konzernchef Philipp Navratil sei es um Veränderungen gegangen, mit denen der Lebensmittelhersteller in schon wachstumsstarken und für den Umsatz wichtigen Bereichen noch stärker zulegen wolle, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien nötige Veränderungen in der Unternehmenskultur im Kampf um sinkende Marktanteile und jüngere Kunden gewesen. Nestle erwarte zudem keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 22:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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