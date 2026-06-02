Nestlé Aktie
Marktkap. 214,87 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nestle auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. In einem Gespräch mit Konzernchef Philipp Navratil sei es um Veränderungen gegangen, mit denen der Lebensmittelhersteller in schon wachstumsstarken und für den Umsatz wichtigen Bereichen noch stärker zulegen wolle, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Weitere Themen seien nötige Veränderungen in der Unternehmenskultur im Kampf um sinkende Marktanteile und jüngere Kunden gewesen. Nestle erwarte zudem keine dauerhaften Belastungen aus dem Rückruf von Babymilchprodukten./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 22:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
77,76 CHF
|Abst. Kursziel*:
15,74%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
77,98 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
15,41%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
85,67 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|08:21
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.05.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|27.04.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG