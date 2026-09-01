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Nestlé Aktie

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UBS AG

Nestlé Neutral

09:16 Uhr
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
Nestlé SA (Nestle)
82,68 EUR -0,55 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Zukauf sei damals suboptimal gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend anlässlich der Trennung vom Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die Erwartungen habe es nie erfüllt./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nestlé Neutral

Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
80,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
78,51 CHF		 Abst. Kursziel*:
1,90%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
77,97 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,89 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

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