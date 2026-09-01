Nestlé Aktie
Marktkap. 211,9 Mrd. EURKGV 22,43 Div. Rendite 3,94%
WKN A0Q4DC
ISIN CH0038863350
Symbol NSRGF
AI Analyse
Nestlé Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Zukauf sei damals suboptimal gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend anlässlich der Trennung vom Mainstream-Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln. Die Erwartungen habe es nie erfüllt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nestlé Neutral
|Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
80,00 CHF
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
78,51 CHF
|Abst. Kursziel*:
1,90%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
77,97 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
2,60%
|
Analyst Name:
Guillaume Delmas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
87,89 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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