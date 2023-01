Nordea Bank Abp Registered Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordea von 11,80 auf 13,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vertreter nordischer Banken hätten in Telefonkonferenzen keine wesentlichen Aussagen mit Blick auf die Markterwartungen für 2023 getätigt, schrieb Analyst Kazim Andac in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger dürften sich damit unter anderem auf die diesjährigen Kostenziele und die Prognosen zu den Kapitalrenditen konzentrieren. Auf Sicht von zwölf Monaten zählten Danske und Nordea zu seinen bevorzugten Werten. Nordea profitiere zum Beispiel von seiner Kapitalstärke, erhöhten Ausschüttungen durch Rückkäufe und seinen Ertragsaussichten im Kerngeschäft./la/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2023

