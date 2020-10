LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Novartis nach Quartalszahlen von 89 auf 86 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Umsatz und Gewinn des Pharmakonzerns hätten die Markterwartungen verfehlt, schrieb Analystin Julie Mead in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere den schwächeren US-Dollar sowie leichte Änderungen an seinen Umsatzprognosen./edh/mis