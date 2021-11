ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Auf der anstehenden Forschungs- und Entwicklungsveranstaltung des Pharmakonzerns dürften Produktkandidaten in einem mittleren Entwicklungsstadium sowie Einzelheiten zur Unternehmensstrategie im Fokus stehen, schrieb Analystin Laura Sutcliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/eas