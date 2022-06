FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Franken belassen. Rechne man die gegenwärtigen Entwicklungen fort, so bedeuteten sie Aufwärtspotenzial für die Konsenschätzungen für die Medikamente Entresto (Herzschwäche) und Kesimpta (Multiple Sklerosis), schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für Cosenty zur Behandlung von Schuppenflechte erschienen die Konsensschätzungen aus diesem Blickwinkel dagegen zu hoch./mf/bek