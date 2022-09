FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis nach einem Management-Treffen auf "Sell" mit einem Kursziel von 75 Franken belassen. Generell habe es nicht viel Neues gegeben, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie. An den bisherigen Mittelfrist- und Produktzielen sei nichts verändert worden./tih/tav