LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novartis von 75 auf 80 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das als defensiv geltende Pharmasegment sei von der Kursrally anderer Branchen im vierten Quartal weitgehend isoliert gewesen, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Performance im Gesamtjahr 2020 hätten die europäischen Pharmawerte aber mit am besten abgeschnitten. Für Novartis erhöhte die Expertin ihre Ergebnisprognosen für 2021 und 2022./edh/ag