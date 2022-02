Merck & Co mit Gewinnsprung. Bank of England hebt Leitzins erneut an. Nintendo verkauft mehr als zehn Millionen Konsolen im Weihnachtsquartal. Honeywell enttäuscht mit Ausblick die Erwartungen. SAP und Arvato arbeiten an Verwaltungs-Cloud mit Microsoft-Technik. Nokia wird langfristig optimistischer. Hoher Ölpreis schiebt Gewinn von OMV auf Rekordhöhe.