NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 800 dänischen Kronen belassen. Der Pharmakonzern habe die Markterwartungen klar übertroffen und die Prognose deutlich erhöht, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Freitag vorliegenden Studie nach den Quartalszahlen der Dänen. Dies werde inzwischen wohl zur Regel./ajx/ag