Oracle Aktie
Marktkap. 512,97 Mrd. EURKGV 38,13 Div. Rendite 1,03%
WKN 871460
ISIN US68389X1054
Symbol ORCL
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum habe sich im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt, schrieb Arti Vula in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. Er hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:02 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:39 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Oracle Overweight
|Unternehmen:
Oracle Corp.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 210,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 201,26
|Abst. Kursziel*:
4,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 180,64
|Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
|
Analyst Name:
Arti Vula
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 248,29
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Oracle Overweight
|Barclays Capital
|13.12.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.10.22
|Oracle Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.19
|Oracle Verkaufen
|DZ BANK
|17.09.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.15
|Oracle Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.