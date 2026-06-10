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Oracle Aktie

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JP Morgan Chase & Co.

Oracle Overweight

08:01 Uhr
Oracle Overweight
Aktie in diesem Artikel
Oracle Corp.
156,14 EUR -18,60 EUR -10,64%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 210 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Das währungsbereinigte Wachstum habe sich im vierten Geschäftsquartal erneut beschleunigt, schrieb Arti Vula in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht. Er hob zudem den rekordhohen Auftragsbestand hervor. Auch das Geschäft neben der KI-Infrastruktur bleibe dynamisch./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:02 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 23:39 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Oracle Overweight

Unternehmen:
Oracle Corp.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 201,26		 Abst. Kursziel*:
4,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 180,64		 Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
Analyst Name:
Arti Vula 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 248,29

*zum Zeitpunkt der Analyse

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