HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Qiagen nach Aussagen zur strategischen Neuausrichtung der NGS-Aktivitäten, vorläufigen Quartalszahlen und dem Rücktritt des Chefs von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 36 auf 30 Euro gesenkt. Die Aktie des Biotech- und Gendiagnostik-Unternehmens sei attraktiv bewertet und die Wettbewerbsposition der Produkte nach wie vor herausragend, schrieb Analyst Ulrich Huwald in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Quartalszahlen seien indes enttäuschend und reflektierten Schwierigkeiten in China. Die Partnerschaft mit Illumina bedeute eine klare strategische Lösung für das schwächelnde NGS-Geschäft (Next-Generation Sequencing)./ajx/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2019 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



