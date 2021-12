Aktie in diesem Artikel Renault S.A. 30,01 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Kepler Cheuvreux hat Renault in einem Ausblick auf 2022 von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 40 Euro angehoben. Analyst Thomas Besson rechnet laut einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zum europäischen Autosektor mit einem starken Aufschwung in den Jahren 2022 und 2023. Seine aktualisierten Prognosen für das Nachfragewachstum im kommenden Jahr lägen nahe an dem, was er vor zwölf Monaten für 2021 erwartet habe./ck/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.