FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Aktie des Autobauers Renault nach einer Senkung der Jahresziele von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 60 Euro gesenkt. Die Gewinnwarnung sei massiv ausgefallen, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da sie wohl eher auf wiederkehrende höhere Kosten zurückgehe als auf niedrigere Umsätze, bestehe die Gefahr, dass sich die Lage im kommenden Jahr nicht bessern werde. Auch vom Partner Nissan, der mit eigenen Problemen kämpfe, sei keine Unterstützung zu erwarten./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2019 / 19:51 / GMT





