FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Renault von "Verkaufen" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 28 auf 47 Euro angehoben. Analyst Matthias Volkert hob seine Schätzungen für die Franzosen deutlich an. Die Zusammenarbeit mit Nissan nehme Fahrt auf und die Ausschüttungen der Beteiligung dürften wieder steigen, schrieb er am Montag in einer korrigierten Fassung seiner Studie. Zudem liefere die Finanztochter RCI robuste Ergebnisbeiträge./ag/mis