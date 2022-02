ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Renault von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Franzosen bewegten sich in die richtige Richtung, der Weg sei aber noch weit, schrieb Analyst Richard Carlson in einer am Montag vorliegenden Studie nach Jahreszahlen./ag/edh