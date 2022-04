NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault nach Quartalsumsätzen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Positiv wertete Analyst Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Studie die gestiegenen Verkaufspreise des französischen Autoherstellers. Diese hätten die Kostensteigerungen und die Abwertung einiger Währungen ausgeglichen./bek/ajx