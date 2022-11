NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Renault nach einem Kapitalmarkttag auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Analyst Tom Narayan hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem die neuen mittelfristigen Finanzziele des Autobauers hervor. Der französische Autobauer habe die Vorgaben für die Profitabilität und die Barmittel nach oben geschraubt./bek/ajx