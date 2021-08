LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Renault nach Halbjahreszahlen von 32 auf 36 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Kai Mueller hob zwar unter Verweis auf die guten Margenfortschritte seine Schätzungen deutlich an. Die Entwicklung sei aber wohl vor allem dem guten Marktumfeld geschuldet, bleibe immer noch weit hinter der Konkurrenz zurück und könnte sich unter schwierigeren Bedingungen wieder umkehren, hieß es in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/eas