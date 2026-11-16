Richemont Aktie
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Marktkap. 107,88 Mrd. EURKGV 25,14 Div. Rendite 2,38%
WKN A1W5CV
ISIN CH0210483332
Symbol CFRHF
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont von 225 auf 230 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Erwan Rambourg sieht die negative Marktreaktion auf den Quartalsbericht des Luxuskonzerns als bloße Kurskorrektur, wie er am Dienstag schrieb. Er erhöhte sogar seine Schätzungen, da die positive Margenüberraschung die Umsatzenttäuschung mehr als kompensiere./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 05:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Richemont
Zusammenfassung: Richemont Buy
|Unternehmen:
Richemont
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
230,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
173,95 CHF
|Abst. Kursziel*:
32,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Erwan Rambourg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
209,44 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
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