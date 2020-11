ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche auf "Buy" mit einem Kursziel von 380 Franken belassen. Der neue Vorschlag von US-Präsident Donald Trump zur Regulierung von Preisen für bestimmte Medikamente im Rahmen der öffentlichen Gesundheitsversorgung sei zumindest teilweise politisches Theater vor den Wahlen im November, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollten sich gleichwohl die Preise für diese Medikamente in den USA denen in der Europäischen Union anpassen, könnte sich dies im Jahr 2025 auf etwa zehn Prozent des operativen Gewinns (Ebit) des Schweizer Pharmakonzerns auswirken./la/mis