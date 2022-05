FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche nach einem Treffen mit dem Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 350 Franken belassen. Eine Prognoseerhöhung sei wahrscheinlicher als eine Beibehaltung der Ziele, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie dürfte dann hauptsächlich durch das Diagnostikgeschäft und einige Posten unter dem Strich getrieben sein. In Bezug auf die erwarteten Daten zum Alzheimermedikament Gantenerumab sei damit zu rechnen, dass diese endgültig sein dürften. Roche hatte die Erwartungen für den Medikamentenkandidaten zuletzt schon gedämpft./tav/mis