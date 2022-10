ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Roche nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 328 Franken belassen. Der Pharmaumsatz habe die Erwartungen verfehlt, im Bereich Diagnostik jedoch seien sie übertroffen worden, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im Gesamtpaket lägen die Zahlen damit aber auch unter dem Analystenkonsens. Einige Anleger hätten wohl eine Zielanhebung erwartet, die nun aber ausblieb, so der Experte. Auch zum Alzheimer-Mittel Gantenerumab habe es keine Neuigkeiten gegeben./tih/ag