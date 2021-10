NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 380 auf 400 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Pharmakonzern verfüge über reichlich Wachstumstreiber, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/ag