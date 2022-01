LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche vor der Berichtssaison im europäischen Pharmasektor auf "Overweight" mit einem Kursziel von 415 Franken belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie ihre Schätzungen für viele Pharma-Unternehmen. Das Interesse von Anlegern an großen Konzernen dürfte ihrer Einschätzung nach in Zeiten volatiler Märkte größer werden./tih/jha/