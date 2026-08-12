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Symbol RYCEF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

Rolls-Royce Buy

20:46 Uhr
Rolls-Royce Buy
Aktie in diesem Artikel
Rolls-Royce Plc
18,08 EUR -0,23 EUR -1,23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 1870 auf 2000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 13:25 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Rolls-Royce Buy

Unternehmen:
Rolls-Royce Plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
15,25 £		 Abst. Kursziel*:
31,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Chloe Lemarie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,23 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Rolls-Royce Plc

20:46 Rolls-Royce Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.26 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
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