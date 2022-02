FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Energieversorger habe wie von ihm bereits erwartet den Ausblick auf 2022 angehoben, schrieb Analyst Olly Jeffery in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das nun avisierte bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege in der Mitte der Spanne über der Konsensschätzung, entspreche aber ungefähr seiner Prognose./gl/mis