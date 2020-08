FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für RWE von 35 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das neue Kursziel ergebe sich aus seinen angepassten Schätzungen an die Kapitalerhöhung des Versorgers, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mf/edh