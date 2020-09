NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 37 auf 37,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Abschluss des Deals mit Eon und Klarheit bezüglich des deutschen Kohleausstiegs beseitigten die Bürde für die Aktien, schrieb Analystin Deepa Venkateswaran in einer am Montag vorliegenden Studie zur Versorgerbranche. Das Management könne sich jetzt ganz auf Erneuerbare Energien konzentrieren./ag/tih